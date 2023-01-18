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Ankara'da PKK/KCK operasyonu!

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Giriş Tarihi: 18.01.2023 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023
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Ankara’da PKK/KCK operasyonu!

Son dakika haberi...Ankara'da PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarda; terör örgütünün sözde alan yapılanmalarında faaliyet gösterdikleri tespit edilen 2 şüpheli, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

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