SON DAKİKA! Van'da deprem mi oldu? | 18 Ocak Van depremi şiddeti ve merkez üssü neresi? AFAD son depremler
Son dakika... Van'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İran sınırında 5.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, Van ve Hakkari olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 18 Ocak son depremler listesi...
Van'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye-İran sınırında 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 13.08'de yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem, Van ve Hakkari başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde, gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.
SON DEPREMLER (18 OCAK 2023)
2023.01.18 13:22:19 39.3593 26.2268 6.3 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.18 13:14:16 38.5775 44.7808 5.0 -.- 2.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.18 13:12:00 38.6610 44.7818 1.6 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.18 13:08:12 38.4913 44.8007 5.0 -.- 5.9 5.9 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.18 11:56:05 37.5520 40.3162 5.0 -.- 1.8 -.- SURENDAL-CINAR (DIYARBAKIR) İlksel
2023.01.18 11:07:05 39.4588 26.3033 6.0 -.- 2.5 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.18 11:06:26 39.4587 26.3337 1.5 -.- 2.3 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.18 10:54:52 39.4655 26.2895 5.0 -.- 3.5 3.3 EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.18 10:09:03 34.8790 36.3503 6.7 -.- 2.4 -.- SURIYE İlksel
2023.01.18 08:59:51 40.6983 28.9055 8.1 -.- 1.8 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.01.18 08:46:31 38.3557 27.2790 11.1 -.- 1.9 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.18 06:33:41 38.3468 27.2083 9.2 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.18 06:08:20 39.3607 26.2133 2.4 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.18 05:51:34 38.3530 27.2407 7.9 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.18 05:49:27 38.3713 27.2047 18.3 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.18 05:36:58 39.0412 30.0892 6.8 -.- 1.6 -.- ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2023.01.18 05:16:51 40.6888 42.0792 6.8 -.- 2.4 -.- GULLUCE-OLTU (ERZURUM) İlksel
2023.01.18 04:48:18 36.6453 27.5783 84.5 -.- 2.5 -.- MESUDIYE-DATCA (MUGLA) İlksel
2023.01.18 03:59:14 40.7958 31.1415 14.8 -.- 1.6 -.- KUCUKAHMET-(DUZCE) İlksel
2023.01.18 03:21:29 39.3812 26.2578 9.3 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.18 02:56:56 37.3610 36.4865 6.2 -.- 1.2 -.- KUSCU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2023.01.18 02:38:34 38.3640 27.2252 7.8 -.- 3.3 3.1 ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.18 02:32:45 39.3573 26.2428 2.3 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.18 02:06:36 38.3423 27.2295 2.6 -.- 1.6 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.18 01:55:39 35.0045 24.0112 61.3 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HAC KURA TARİHLERİ | 2023 Hac kuraları ne zaman, hangi tarihte? Ön kayıtlar ne zaman bitiyor? Fiyatlar belli oldu mu?
- Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? 18 Ocak Gelinim Mutfakta PUAN DURUMU!
- Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 15 tatil uzatıldı mı, 1 ay mı sürecek, kaç gün? MEB TATİL TAKVİMİ!
- Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak? 2023 seçim tarihi belli oldu mu? Başkan Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması
- 2023 YENİ YAŞLILIK MAAŞLARI | 65 yaş maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu? ÖDEME TARİHLERİ!
- Hafızlık sınav sonuçları için gözler Diyanet'te! 2023 1. dönem hafızlık sonuçları ne zaman açıklanacak? Nereden öğrenilir?
- Ukrayna İçişleri Bakanı öldü mü, neden öldü? Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırsky kimdir?
- Fenerbahçe Rizespor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? 2023 ZTK son 16 turu FB Rizespor maçı hangi kanalda?
- Trabzonspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Ümraniyespor-Trabzonspor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
- Taşeron işçilere müjde SON DAKİKA! 2023 taşerona kadro ne zaman gelecek? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor?
- ÖSYM EKPSS TERCİH SONUÇLARI | 2023 EKPSS tercihleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EKPSS atama kuraları...
- SED yardımı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 SED yardımı çocuk desteği parası ne kadar, kaç TL oldu? SON DURUM!