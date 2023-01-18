SON DAKİKA! Van’da deprem mi oldu? | 18 Ocak Van depremi şiddeti ve merkez üssü neresi? AFAD son depremler

Van'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye-İran sınırında 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 13.08'de yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem, Van ve Hakkari başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.