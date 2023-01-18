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SON DAKİKA! Van'da deprem mi oldu? | 18 Ocak Van depremi şiddeti ve merkez üssü neresi? AFAD son depremler

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2023 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023
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SON DAKİKA! Van’da deprem mi oldu? | 18 Ocak Van depremi şiddeti ve merkez üssü neresi? AFAD son depremler

Son dakika... Van'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye-İran sınırında 5.9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem, Van ve Hakkari olmak üzere çevre illerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 18 Ocak son depremler listesi...

Van'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Türkiye-İran sınırında 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 13.08'de yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem, Van ve Hakkari başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, gelen ilk bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak duyurdu.

SON DEPREMLER (18 OCAK 2023)

2023.01.18 13:22:19 39.3593 26.2268 6.3 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.18 13:14:16 38.5775 44.7808 5.0 -.- 2.8 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.18 13:12:00 38.6610 44.7818 1.6 -.- 2.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2023.01.18 13:08:12 38.4913 44.8007 5.0 -.- 5.9 5.9 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel

2023.01.18 11:56:05 37.5520 40.3162 5.0 -.- 1.8 -.- SURENDAL-CINAR (DIYARBAKIR) İlksel
2023.01.18 11:07:05 39.4588 26.3033 6.0 -.- 2.5 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.18 11:06:26 39.4587 26.3337 1.5 -.- 2.3 -.- EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.18 10:54:52 39.4655 26.2895 5.0 -.- 3.5 3.3 EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.18 10:09:03 34.8790 36.3503 6.7 -.- 2.4 -.- SURIYE İlksel
2023.01.18 08:59:51 40.6983 28.9055 8.1 -.- 1.8 -.- CINARCIK ACIKLARI-YALOVA (MARMARA DENIZI) İlksel
2023.01.18 08:46:31 38.3557 27.2790 11.1 -.- 1.9 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.18 06:33:41 38.3468 27.2083 9.2 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel

2023.01.18 06:08:20 39.3607 26.2133 2.4 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.18 05:51:34 38.3530 27.2407 7.9 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.18 05:49:27 38.3713 27.2047 18.3 -.- 1.8 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.18 05:36:58 39.0412 30.0892 6.8 -.- 1.6 -.- ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel

2023.01.18 05:16:51 40.6888 42.0792 6.8 -.- 2.4 -.- GULLUCE-OLTU (ERZURUM) İlksel
2023.01.18 04:48:18 36.6453 27.5783 84.5 -.- 2.5 -.- MESUDIYE-DATCA (MUGLA) İlksel
2023.01.18 03:59:14 40.7958 31.1415 14.8 -.- 1.6 -.- KUCUKAHMET-(DUZCE) İlksel
2023.01.18 03:21:29 39.3812 26.2578 9.3 -.- 2.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2023.01.18 02:56:56 37.3610 36.4865 6.2 -.- 1.2 -.- KUSCU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
2023.01.18 02:38:34 38.3640 27.2252 7.8 -.- 3.3 3.1 ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.18 02:32:45 39.3573 26.2428 2.3 -.- 2.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.18 02:06:36 38.3423 27.2295 2.6 -.- 1.6 -.- ZAFER-BUCA (IZMIR) İlksel
2023.01.18 01:55:39 35.0045 24.0112 61.3 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

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