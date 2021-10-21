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SİHA'ların fikir babası Özdemir Bayraktar'a övgü dolu mesajlar! Bu vatan uğruna...

Türk SİHA'larının öncüsü Özdemir Bayraktar 72 yaşında vefat etti. Özdemir Bayraktar için taziye ve anı defteri açıldı. Millet sevdalısı Bayraktar için anı defterine yüzlerce övü dolu mesaj yazıldı. Bir başsağlığı mesajında, "İnanmış olduğu davada vatanı ve milleti için yılmadan, yıkılmadan, mücadelesine son nefesine kadar devam eden kişiliği, karakteri ve zekası ile tüm dünyanın örnek alması gereken bir insanın aramızdan ayrılması ne büyük bir kayıp..." ifadeleri kullanılırken, diğer bir mesajda, "Milli gücümüzün ilham kaynağı" ifadesine yer veriliyor.

Giriş Tarihi: 21.10.2021 09:21 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 09:31
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SİHA’ların fikir babası Özdemir Bayraktar’a övgü dolu mesajlar! Bu vatan uğruna...

Baykar'ın internet sitesinde, 72 yaşında yaşamını yitiren Özdemir Bayraktar için taziye ve anı defteri açıldı. Anı defterine sevgi ve minnet ifadeleriyle dolu yüzlerce mesaj yağdı. Yeni açılmış olmasına karşın anı defterinde; Özdemir Bayraktar'ı uzaktan ya da yakından tanıyan, TEKNOFEST veya başka vesilelerle kendisiyle anısı bulunan kişilerden yüzlerce mesaj bulunuyor. Mesaj gönderenler arasında Azerbaycan ve Kırgızistan'dan vatandaşlar da yer alıyor.

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SİHA’ların fikir babası Özdemir Bayraktar’a övgü dolu mesajlar! Bu vatan uğruna...

Azerbaycan'dan bir seveni ise başsağlığı mesajında "Bu büyük Türk oğlunun devlet ve halkı için büyük hizmetleri vardır" değerlendirmesinde bulunuyor. Özdemir Bayraktar için açılan "taziye ve anı defteri"ne "https://www.baykartech.com/ani-defteri.html" adresinden ulaşılabiliyor.

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SİHA’ların fikir babası Özdemir Bayraktar’a övgü dolu mesajlar! Bu vatan uğruna...

Tedavi gördüğü hastanede önceki gün hayatını kaybeden Özdemir Bayraktar, önceki gün son yolculuğuna Fatih Camisi'nden uğurlanmıştı. Özdemir Bayraktar, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına sunduğu katkı nedeniyle 2021'de Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Karabağ Nişanı'na layık görülmüştü.

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SİHA’ların fikir babası Özdemir Bayraktar’a övgü dolu mesajlar! Bu vatan uğruna...

ADI, MEMLEKETİ TRABZON'DAKİ BİLİM MERKEZİNDE YAŞATILACAK

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Ödül Töreni'ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Özdemir Bayraktar'ın hayatını bağımsız Türkiye idealine ve davasına adamış müstesna bir şahsiyet olduğunu belirterek, "Geride bıraktığı eserlerle, yetiştirdiği nesillerle öldükten sonra da bu millete, bu topraklara hizmet etmeye devam edecektir.

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SİHA’ların fikir babası Özdemir Bayraktar’a övgü dolu mesajlar! Bu vatan uğruna...

Şu anda Trabzon'umuzda, özellikle evlatlarımızı bilim ve teknolojiye yönlendirebilmek için bir bilim ve sanat merkezi projesi başlattık. Şu anda temelleri kazılıyor. Bu bilim merkezinin ismini Özdemir Bayraktar koymaya karar verdik" dedi.