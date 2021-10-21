SİHA’ların fikir babası Özdemir Bayraktar’a övgü dolu mesajlar

ADI, MEMLEKETİ TRABZON'DAKİ BİLİM MERKEZİNDE YAŞATILACAK

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları Ödül Töreni'ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Özdemir Bayraktar'ın hayatını bağımsız Türkiye idealine ve davasına adamış müstesna bir şahsiyet olduğunu belirterek, "Geride bıraktığı eserlerle, yetiştirdiği nesillerle öldükten sonra da bu millete, bu topraklara hizmet etmeye devam edecektir.

Şu anda Trabzon'umuzda, özellikle evlatlarımızı bilim ve teknolojiye yönlendirebilmek için bir bilim ve sanat merkezi projesi başlattık. Şu anda temelleri kazılıyor. Bu bilim merkezinin ismini Özdemir Bayraktar koymaya karar verdik" dedi.