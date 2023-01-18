Son dakika: Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’dan AYM açıklaması! Bu anlayış doğru değil

"AYM SÜPER TEMYİZ MAHKEMESİNE DÖNÜŞÜRSE KARGAŞA ÇIKAR"



Mahkemenin delilleri bir bütün olarak değerlendirdiğini özellikle terör suçlarında kanaat verici emarelerin bile yıllardır Yargıtay tarafından kabul edildiğini aktaran Akarca, "Çünkü terör faaliyetlerinin diğer suçlardan çok farklı bir özelliği bulunuyor. Kod isimler kullanılıyor, gizli faaliyetler yürütülüyor, arkasında uluslararası güçler bulunuyor, dijital alanlar kullanılıyor. Saklanma, gizlenme ve delil bırakmama alanında çok ustalaşmış, profesyonelleşmişler. O mücadelenin zayıflatılmaması gerekir. Ancak bireysel başvuruda temel hak ve özgürlükler denetlenirken, yasa yolu incelemesinde incelenecek olan bir konu, Yargıtay'ın yetkisinde olan bir konunun da aşırı bir yorumla, o mekanizmanın işletilmeyecek hale gelmesi doğru olmaz" ifadelerini kullandı. Anayasa Mahkemesinin kararlarının da Anayasaya ve yasaya uygun olması gerektiğine dikkat çeken Akarca, "Eğer yetki aşımında bulunur da süper temyiz mahkeme niteliğine kavuşursa bu bütün toplumda kargaşaya neden olabilir. Anayasa Mahkememizin çoğu kararlarında buna özen gösterdiğini biliyoruz. Ama bazı kararlarda gerçekten de Yargıtay ve Danıştay tarafından eleştirilebilmektedir. Umarım ki bu sıkıntı büyümesin. Eğer deliller hukuka uygun toplanmışsa, kanun maddeleri doğru uygulanmışsa, kanun maddeleri doğru uygulanmışsa, yasa yolunda istinaf da temyizde bunlar denetlenmişse Anayasa Mahkememizin bu alana girmemesi gerekir. Alana girdiği vakit bu sorunlar daha da artabilir. Hepimizin dikkatli olması gerekir" diye konuştu.