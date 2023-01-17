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Son dakika | Başkan Erdoğan İran Dışişleri Bakanını kabul etti

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Giriş Tarihi: 17.01.2023 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
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Son dakika | Başkan Erdoğan İran Dışişleri Bakanını kabul etti

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü.

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AK Parti Genel Merkezi'nde görüştü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL'İ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel'i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da yer aldı.

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