FETÖ'cü Gürbüz Sevilay örgütün kirli ittifakını itiraf etti

'KISKANÇLIK NEDENİYLE KIRGIZİSTAN'DA FAALİYET YÜRÜTEMEDİK'

Sevilay "İnandı beni Mustafa Bozkurt ile irtibatlandırdı. Bozkurt'u da daha önceden İstanbul'dan tanıyordum o da FETÖ mensubudur. İnandı, Bozkurt'un bana yardımcı olacağını söyledi. O tarihte Bozkurt ile Kırgızistan uyruklu G. isimli şahısın inşaat ve madencilik faaliyet alanı kapsamında ortak şirketleri ve Rusya'da hazır irtibatlı oldukları pazarları bulunuyordu. Bozkurt ve G.'nin şirketi ile benim getireceğim malzemeleri ve ürünler ile ortak şirket kurmayı kararlaştırdık. Kırgızistan'da bir firma kurduk. G. ile farklı iş alanlarında ticari faaliyet yürütme kapsamında sohbetlerimiz başlaması ile Bozkurt bu gelişmeyi kıskanarak aramızda başlayan anlaşmazlıklar neticesinde Kırgızistan'da faaliyet yürütemedik" dedi.

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