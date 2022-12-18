İngiliz gazetesi The Guardian’dan muhalefete çağrı! Birleşin Erdoğan bir daha kazanmamalı

"HDP DESTEĞİ OLMADAN ÇOĞUNLUĞU ELDE EDEMEZLER"

Söz konusu haberde, "Ana muhalefetteki CHP'nin halihazırda cumhurbaşkanlığına aday olmayı planlayan bir ulusal lideri (Kemal Kılıçdaroğlu) var. Altı partili muhalefet ittifakı, kimi destekleyeceği konusunda bölünmüş durumda." denildi.

Yakın tarihli bir anketin, muhalefet bloğunun TBMM'de HDP desteği olmadan çoğunluğu elde edemeyeceğini gösterdiği belirtildi.