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İngiliz gazetesi The Guardian'dan muhalefete çağrı! Birleşin Erdoğan bir daha kazanmamalı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.12.2022 Güncelleme Tarihi: 18.12.2022
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İngiliz gazetesi The Guardian’dan muhalefete çağrı! Birleşin Erdoğan bir daha kazanmamalı

Türkiye'nin gelişmesi için büyük adımlar atan, Avrupa'nın bölgedeki haksızlıklarına karşı dik duruş sergileyen Başkan Erdoğan, Batı ülke liderleri ve yandaş basınlarını rahatsız etmeye devam ediyor. Birçok Avrupa ülkesi muhalefeti fonlamak için sıraya girmişken, İngiliz gazetesi The Guardian da akıl hocalığına başladı. Başkan Erdoğan seçimi kazanmaması gerektiğini vurgulayan The Guardian, muhalefet partilerinin sorunlarını çözerek birleşmesi gerektiğini yazdı.

İngiliz gazetesi The Guardian'dan Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesi muhalefete dikkat çeken bir mesaj geldi. 2023'te yapılacak seçimlere yönelik yayınlanan analizde muhalefete birleşme çağrısı yapıldı.

The Guardian'daki yazıda ayrıca Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmemesi gerektiği ifadelerine yer verildi.

"ERDOĞAN TEKRAR SEÇİLMEMELİ"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinin hedef alındığı görüş yazısında, "Erdoğan, bir dönem daha göreve gelmeyi hak etmiyor" ifadesi kullanıldı.

"HDP DESTEĞİ OLMADAN ÇOĞUNLUĞU ELDE EDEMEZLER"

Söz konusu haberde, "Ana muhalefetteki CHP'nin halihazırda cumhurbaşkanlığına aday olmayı planlayan bir ulusal lideri (Kemal Kılıçdaroğlu) var. Altı partili muhalefet ittifakı, kimi destekleyeceği konusunda bölünmüş durumda." denildi.

Yakın tarihli bir anketin, muhalefet bloğunun TBMM'de HDP desteği olmadan çoğunluğu elde edemeyeceğini gösterdiği belirtildi.

"MUHALEFET YENMEK İÇİN BİRLEŞMELİ"

2023 seçimlerini muhalefetin kazanması gerektiğini savunan gazete, "Muhalefet, onu sandıkta yenmek için birleşmeli." diye yazdı.

Öte yandan Başkan Erdoğan'ın Suriye'nin kuzeyine yönelik yeni operasyon sinyali verdiği kaydedilerek, "Ankara, Kıbrıs ve Yunanistan'a yönelik saldırgan tavır takınıyor. AB'ye katılım umutları iç karartıcı." ifadeleri kullanıldı.

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