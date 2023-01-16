Türkiye’den ABD’ye F-16 satışı mesajı! Eğer yine reddedilirse ne olacak?

Yunanistan'a F-35 verilmesine ilişkin medyadaki haberlere de değinen Çavuşoğlu, "Türkiye ve Yunanistan ilişkilerindeki denge bozulmaya başladı. ABD'nin bir denge politikası vardı. Kıbrıs'ta da Türk ve Rum kesimleri arasındaki denge bozulmaya başladı. ABD gibi bir müttefikin bu dengelere dikkat etmesi gerekiyor." diye konuştu.

Çavuşoğlu, kimin hangi tarafa silah sattığıyla ilgilenmediklerini vurgulayarak, "Bizim için önemli olan bizim gücümüz ne, ne yapıyoruz, çıkarlarımız için hangi adımları atıyoruz, bizim için önemli olan bu." dedi.