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Van'da terör operasyonu! 4 şüpheli gözaltına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.01.2023
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Van’da terör operasyonu! 4 şüpheli gözaltına alındı

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan açıklamada, "9-15 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 4 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır" denildi.

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