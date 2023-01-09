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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den tahıl koridoru açıklaması! Ne kadar tahıl ve gıda ürünü taşındı?

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Giriş Tarihi: 09.01.2023 Güncelleme Tarihi: 09.01.2023
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Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’den tahıl koridoru açıklaması! Ne kadar tahıl ve gıda ürünü taşındı?

Son dakika haberleri... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci yaptığı açıklamada, "8 Ocak itibariyle Tahıl Koridorundan 633 gemiyle 16,9 milyon ton tahıl ve gıda ürünü taşınmıştır. En az gelişmiş ülkelere giden tahılın oranı ise sadece yüzde 5,4’tür." ifadelerine yer verdi.

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