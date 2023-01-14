Mehmetçik eksi 20 derecede vatan nöbetinde
Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinin 300'den fazlasında kar kalınlığı yarım metreyi aşarken Hakkari kırsalında 3 bin 450 metre rakımlı Şehit Muhammet Koç Üs Bölgesi'nde 5 metreye yaklaştı. Vatan nöbetindeki en soğuk geceyi ise sıfırın altında 20 derece ile Çıldır Hudut Karakolu'ndaki Mehmetçik yaşadı.
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu son yılların en kurak kışını geçirirken, sınır hattı ve ötesinde görev yapan Mehmetçiğin, zorlu arazinin yanı sıra soğuk hava ve karla mücadelesi ise iki aydır devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yurt içi ve sınır ötesindeki üs bölgelerinin 300'den fazlasında kar kalınlığı yarım metrenin üzerine çıktı.
Hakkari kırsalında 3 bin 450 rakımlı Şehit Muhammet Koç Üs Bölgesi'nde ise kar kalınlığı 440 santimetre olarak ölçüldü.
Üs bölgelerinin yarısından fazlasında sıcaklık değerleri sıfırın altında ölçülürken, vatan nöbetindeki en soğuk gece sıfırın altında 20 derece ile Ardahan'daki Çıldır Hudut Karakolu'nda yaşandı. Burayı sıfırın altında 15 derece ile Hakkari kırsalındaki Dikilitaş Üs Bölgesi, sıfırın altında 14 derece ile Irak'ın kuzeyindeki Nirvaseytü Üs Bölgesi takip etti.
Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri, zorlu hava şartlarına ilişkin personel kıyafetleri ve diğer ihtiyaçlarla ilgili hazırlıkların önceden tamamlandığını kaydetti.
Hazırlıklarla bu zor hava ve arazi şartlarına karşı Mehmetçiğin faaliyetlerine aralıksız devam ettiğini belirten yetkililer, bulundukları bölgelerde düzenli olarak devriye ve pusu, dinleme faaliyetleri gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, operasyonlarını artan tempoda sürdürdüğünü bildirdi.
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