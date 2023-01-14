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MSB: Uzman Çavuş Selçuk Kurt şehit oldu

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Giriş Tarihi: 14.01.2023 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023
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MSB: Uzman Çavuş Selçuk Kurt şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’nde yaralanan Uzman Çavuş Selçuk Kurt şehit oldu" açıklamasını yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi'nde bölücü terör örgütleri mensuplarınca üst bölgesine açılan taciz ateşi sonucunda ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Tnk. Uzm. Çvş. Selçuk Kurt'un şehit olduğunu açıkladı.

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde, 13 Ocak 2023 tarihinde, BTÖ mensuplarınca bir Üs Bölgemize açılan taciz ateşi sonucunda ağır yaralanan Tnk. Uzm. Çvş. Selçuk KURT derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

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