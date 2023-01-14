Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Maruz kaldığımız tehdit seviyesine göre operasyon masada hala bir seçenek
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul'da yabancı medya temsilcileri ile görüştü. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Kalın, olası sınır ötesi harekata ilişkin "Maruz kaldığımız tehdit seviyesine göre operasyon masada hala bir seçenek" değerlendirmesinde bulundu. Kalın, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış için arabulucu olmak istediğini, genel barış olanaklı değilse, "yerelleştirilen ateşkesler" elde etmek için çalışacaklarını söyledi. Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için ise "Süre daralıyor" dedi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bir grup yabancı medya temsilcisi ile İstanbul'da görüştü.
"SINIR ÖTESİ OPERASYON HALA BİR SEÇENEK"
Türkiye'nin uluslararası gündeme ilişkin görüşlerini açıklayan Kalın'dan "askeri operasyon" açıklaması geldi.
Kalın, "Maruz kaldığımız tehdit seviyesine göre operasyon masada hala bir seçenek" değerlendirmesinde bulundu.
"YERELLEŞTİRİLEN ATEŞKES" PLANI
Ukrayna'da savaşı "ne Rusya'nın ne de Ukrayna'nın kazanacağını" belirten Kalın, Türkiye'nin barış için arabulucu olmak istediğini, genel barış olanaklı değilse, "yerelleştirilen ateşkesler" elde etmek için çalışacaklarını açıkladı.
"İSVEÇ VE FİNLANDİYA İÇİN SÜRE DARALIYOR"
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Türkiye'nin Mayıs ayında yapılması beklenen seçimlerden önce İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik hedeflerini onaylamak için "sürenin daraldığını" da söyledi.
Kalın, Türkiye'nin ülkelerin tekliflerini onaylamasının, Stockholm'ün Ankara ile varılan anlaşma kapsamında verilen terörle mücadele sözlerini "hızlı bir şekilde yerine getirmesine bağlı olduğunu" söyleyerek bunun aylar sürebileceği uyarısında bulundu.
Kalın, "Stockholm, geçen yıl Madrid'de imzalanan anlaşmayı uygulamaya tamamen kararlı, ancak yargı sisteminin, yeni terör tanımlarını uygulayabilmesi için altı aya daha ihtiyacı var" dedi.
Kalın, İsveç hükümetinin "terör örgütlerine, İsveç'in artık onlar için güvenli bir sığınak olmadığı, para toplayamayacakları, üye alamayacakları ve başka faaliyetlerde bulunamayacakları" konusunda net bir mesaj göndermesi gerektiğini söyledi.
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