Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Maruz kaldığımız tehdit seviyesine göre operasyon masada hala bir seçenek

Kalın, "Stockholm, geçen yıl Madrid'de imzalanan anlaşmayı uygulamaya tamamen kararlı, ancak yargı sisteminin, yeni terör tanımlarını uygulayabilmesi için altı aya daha ihtiyacı var" dedi.

Kalın, İsveç hükümetinin "terör örgütlerine, İsveç'in artık onlar için güvenli bir sığınak olmadığı, para toplayamayacakları, üye alamayacakları ve başka faaliyetlerde bulunamayacakları" konusunda net bir mesaj göndermesi gerektiğini söyledi.