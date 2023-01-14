Beyaz Saray'dan Türkiye için F-16 kararı! Biden yönetimi harekete geçiyor

Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Biden yönetiminin gelecek hafta Kongre'den Türkiye'ye F-16 satışına onay vermesini isteyeceğini öne sürdü. Ancak yapılan açıklamada bu onay için Türkiye'den bir takım isteklerin olduğu belirtildi. İşte detaylar...

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