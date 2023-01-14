Bedelli askerlik başvuru parası ne kadar oldu? 2023 bedelli askerlik ücreti kaç TL, başvuru nasıl yapılır?
2023 yılı içerisinde bedelli askerlik için müracaat edecek adaylara önemli duyuru yapıldı. 1 Ocak - 30 Haziran 2023 tarihleri arasında geçerli olacacak bedelli askerlik başvuur ücreti açıklandı. Memur aylık katsayısına göre belirlenen bedelli askerlik ücreti ile başvuru sürecine ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bedelli askerlik başvuru parası ne kadar oldu? 2023 bedelli askerlik ücreti kaç TL, başvuru nasıl yapılır? İşte cevaplar...
Bedelli askerlik 2023 başvuru ücreti, bedelli askerlik hizmetine başvuru yapacak adayların gündeminde yer alıyor. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan "2023 Yılı Bedelli Askerlik Müracaat Duyurusu" ile bedelli askerlik başvuru ücreti resmen duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından başvuru yapmaya hazırlanan vatandaşlar yeni ücreti araştırıyor. Peki, bedelli askerlik başvuru parası ne kadar oldu? 2023 bedelli askerlik ücreti kaç TL, başvuru nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 NE KADAR?
01 Ocak-30 Haziran 2023 dönemi için geçerli olacak bedelli askerlik başvuru ücreti 104.084,16 TL olarak belirlendi.
YENİ ÜCRET NASIL HESAPLANDI?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 13 Ocak 2023 tarihli ve "Mali ve Sosyal Haklar" konulu Genelgesi ile 01 Ocak-30 Haziran 2023 dönemi için Memur Aylık Katsayısı 0,433684 olarak açıklanmıştır. Bu kapsamda;
Bedelli Askerlik Bedel Tutarı: 240.000 x 0,433684 (memur aylık katsayısı) =104.084,16 TL
Ek Bedel Tutarı (Aylık) : 3.500 x 0,433684 x 1 = 1.517,89 TL (Yoklama Kaçağı/Bakayalar için) üzerinden uygulanacaktır.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU NASIL YAPILIR?
13 Ocak 2023 tarihinden itibaren bedelli askerlik başvuruları başladı.
Başvuru yapmak isteyenler e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden başvuru yapabilir. Bedelli askerlik başvuruları ile ilgili herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmuyor. Ancak, Askeralma Yönetmeliği'nin 61'inci Maddesi gereğince içinde bulunulan yılın 31 Aralık tarihi mesai bitimine kadar yoklama işleminin tamamlanması ve bedelin başvuru tarihinden itibaren iki ay içinde, son ödeme tarihinden önce sınıflandırılmanız durumunda ise bakaya kalma tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.
* Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.
* Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.
BEDELLİ ASKERLİKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?
* Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.
* Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun'un 9'uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun'un 9'uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.
* Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.
* Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaktır.
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