Son dakika: Kadına yönelik şiddet suçları soruşturmaları hakkında flaş karar! Bakanlıktan 81 ile yeni genelge
Son dakika haberleri... Adalet Bakanlığı, kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarında görevli Cumhuriyet savcılarının zorunlu durumlar dışında farklı işlerde görevlendirilmemesi ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına doğrudan yapılan şikayetlerde mağdurun beyanının bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından alınmasına yönelik genelge yayımladı.
Adalet Bakanlığı, kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarında görevli Cumhuriyet savcılarının zorunlu durumlar dışında farklı işlerde görevlendirilmemesi ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına doğrudan yapılan şikayetlerde mağdurun beyanının bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından alınmasına yönelik genelge yayımladı.
81 İLE GENELGE
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla tüm Başsavcılıklara Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi hususunda genelge gönderildi. Tüm Başsavcılıklara gönderilen genelgeyle aile içi ve kadına karşı şiddet suçlarıyla etkin mücadeleye vurgu yapıldı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına yönelik şiddet suçları soruşturma bürolarında görevli Cumhuriyet savcılarının zorunlu durumlar dışında farklı işlerde görevlendirilmemesi ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına doğrudan yapılan şikayetlerde mağdurun beyanının bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından alınmasına yönelik genelge yayınladı.
İHTİSASLAŞMA AMAÇLANDI
Genelgede, ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddet Suçları Soruşturma Bürolarında görevli Cumhuriyet savcılarının zorunlu durumlar dışında farklı işlerde görevlendirilmemesi istendi. Bu amaca aykırı iş bölümü değişikliği yapılmaması hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiğinin vurgulandığı genelgede, ayrıca 27 Aralık 2019 tarihli ve 1584 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu kararıyla 6284 sayılı Kanunda düzenlenen tedbir kararlarını vermek üzere her adliyede belirli aile mahkemelerinin görevlendirildiği hatırlatıldı.
Genelgede, Cumhuriyet Başsavcılıklarına doğrudan yapılan şikayet başvurularında, mağdurun beyanının bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından alınması gerektiği ifade edilirken, olaya ilişkin delillerin ivedi şekilde toplanmasının yanı sıra beyanının özel ortamda alınması gerektiği ya da şüpheli ile yüz yüze gelmesinde sakınca bulunduğu değerlendirilen mağdurun beyanının da Adli Görüşme Odasında uzman aracılığıyla alınması hususuna dikkat çekildi.
NİTELİKLİ VAKALAR TESPİT EDİLECEK, VAKAYA UYGUN TEDBİRLER UYGULANACAK
Genelgede, özellikle nitelikli ve tekrarlanan şiddet vakalarının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı. Cumhuriyet savcısı tarafından aile (tedbir) mahkemesinden talepte bulunulduğunda UYAP kayıtlarının incelenmesi, taraflar hakkında 6284 sayılı Kanun kapsamında daha önce verilmiş tedbir kararı, soruşturma ve kovuşturma dosyası ile risk oluşturabilecek bir davanın bulunup bulunmadığının araştırılması hususunda gerekli özenin göstermesi istenirken, nitelikli veya tekrarlanan şiddet vakalarını içerenler başta olmak üzere yürütülen soruşturmalarda şüpheli hakkında uzaklaştırma veya yaklaşmama tedbirleri ile birlikte teknik yöntemlerle takip (elektronik kelepçe) kararı verilmesinin de talep edilmesi ve böylelikle bu tedbirlerin etkin şekilde uygulanmasının sağlanmasına dikkat çekildi. Genelgede ayrıca Ceza Muhakemesi Kanunu'nda konuyla ilgili yapılan değişiklikler hatırlatıldı.
CEZA İNFAZ KURUMUNDAN AYRILMA HALİNDE KOLLUĞA BİLDİRİMDE BULUNULACAK
Daha önce 63 sayılı Suç Mağdurlarının Desteklenmesine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde düzenlenen, kasten öldürme ve bu suça teşebbüs, neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama, çocuğun cinsel istismarı, nitelikli cinsel saldırı ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence suçlarından tutuklu ya da hükümlü bulunan kişilerin ceza infaz kurumlarından tahliye olması veya firar etmesi halinde ceza infaz kurumu müdürlüğünce mağdurun bulunduğu yer kolluk birimine bildirimde bulunulmasının sağlanması hususuna ek olarak genelgeyle, izin nedeniyle ceza infaz kurumundan ayrılma durumunda da aynı şekilde bildirim yapılmasının sağlanması istendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TOKİ arsa kuraları ne zaman çekilecek 2023? TOKİ arsa kura çekimi tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- DSİ 1273 personel alımı başvuru ne zaman bitiyor? 2023 Devlet Su İşleri işçi alımı başvuru şartları nelerdir?
- Sağlık Bakanlığı 2. personel alımları ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 2023 ikinci personel alımı olacak mı?
- Zamlı memur maaşları ödeme takvimi: 2023 Ocak memur ve emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 14 günlük maaş farkı ödemesi...
- Staj sigortası başlangıç sayılacak mı son dakika? Staj sigortası başlangıç kabul edilecek mi, yeni açıklama geldi mi?
- Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? Kağıthane-İstanbul Havalimanı metrosu hangi tarihte açılacak?
- Diyanet Cuma Hutbesi konusu:13 Ocak 2023 Cuma Hutbesi konusu nedir? En güzel isimler...
- e Okul öğretmen not girişi bitti mi, ne zaman bitiyor? MEB e-Okul not girişi için son tarih belli oldu mu?
- ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 101.DÖNEM ÖGG SONUÇ SORGULAMA EKRANI! egm.gov.tr...
- Sözleşmeliye kadro Meclis'ten geçti mi? 4B'li memurlar 4A'lı olacak: Kimler kadroya geçecek? Taşeron, belediye şirket işçileri...
- 0,69 konut kredisi başvurusu ne zaman, başladı mı? 0,69 konut kredisi hangi bankalardan verilecek?
- Rami Kütüphanesi ne zaman, saat kaçta açılacak? Rami Kışlası nerede, hangi semtte, nasıl gidilir? Yol tarifi...