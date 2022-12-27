İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’dan Türkiye paylaşımı: Dört gözle bekliyorum

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, paylaşımında Türkçe şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Büyükelçi Irit Lillian, güven mektubunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunarken Ankara'da, Cumhurbaşkanlığı'nda yeniden HaTikvah'ı (İsrail milli marşı) duymak çok etkileyiciydi. Yakında, Türk Büyükelçi'nin güven mektubunu kabul etmeyi dört gözle bekliyorum. İsrail-Türkiye ilişkilerinde büyük bir adım."