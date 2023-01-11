Son dakika: Sözleşmelilere kadro düzenlemesi TBMM'ye geliyor
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, sözleşmelilere kadro düzenlemesi ile ilgili, "Yasa teklifini yarın öğleden sonra TBMM’ye sunacağız." dedi. Sözleşmelilere kadro düzenlemesinden ne kadar kişi yararlanacak? Düzenlemenin detaylarında neler var? İşte detaylar...
Binlerce çalışanın merakla beklediği sözleşmelilere kadro düzenlemesinde flaş bir gelime yaşandı.
Sözleşmelilere kadro düzenlemesinde adım adım sona yaklaşılıyor. Düzenleme için tüm gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) çevrildi.
YASA TEKLİFİ TBMM'YE SUNULACAK
TRT Haber'e konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Sözleşmelilere kadro düzenlemesi teklifini yarın öğleden sonra TBMM'ye sunacağız" açıklamasını yaptı.
500 BİNE YAKIN SÖZLEŞMELİ PERSONEL KADROYA GEÇECEK
Kanun teklifinin yarın Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle kamudaki 500 bine yakın sözleşmeli personel kadroya geçecek.
Düzenlemeden faydalanabilmek için 3 yıl çalışma şartı aranacak ve 1 yıl aday memurluk süreci olacak.
Kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelerde çalışanlar kadro hakkı elde edebilecek.
Düzenlemeyle, 4/B maddesi kapsamındakiler, kamu kurum ve kuruluşlardaki sözleşmeli personel ile belediyelerde çalışan yaklaşık 197 bin kişi kadro hakkı elde edecek. 230 bine yakın sözleşmeli öğretmen, sağlık çalışanı ve din görevlisi de değişiklikten yararlanacak.
Çalışma sözleşmelilerin büyük çoğunluğunu kapsayacak.
Sözleşmeli personel, kadroya geçtiğinde görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek.
Tayin hakkında eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak.
Kullanılmayan izinler bir sonraki yıla aktarılabilecek. Kadroya geçildiğinde kamu görevlilerinin tüm hakları sözleşmelilere de verilecek.
Böylece kamuda kadrolar arası farklılıklar ortadan kalkacak. Düzenlemenin bu ay yasalaşması bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN KABİNE SONRASI AÇIKLAMIŞTI
Başkan Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine ilişkin, "Sözleşmelilerin kadroya geçişinde, 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacak." demişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik düzenlemeye dair, "Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde, 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk süresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir." ifadelerine yer vermişti.
Başkan Erdoğan, Kasım 2022'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, toplantıda, hazırlıkları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen, "kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi" konusunu değerlendirdiklerini söylemişti.
Bu çalışmayla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesini temel dayanak haline getirerek, mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle "sözleşmeli personel statüsü"nü yeniden belirlediklerini bildiren Erdoğan, şunları kaydetmişti:
"Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacaktır. Ayrıca 1 yıl da aday memurluk suresi olacaktır. Dolayısıyla sözleşmeliden kadroya geçiş 3 artı 1 yıllık bir süre sonunda gerçekleşecektir. Halihazırda 3 yılı dolmuş olan sözleşmeliler hemen aday memurluğa geçiş yapabilecektir. Henüz bu süreyi doldurmamış olanlar ise 3 yılın sonunda aynı hakkı elde edeceklerdir. Daha önceki kadro düzenlemesinin dışında tutulan 227 bin kişi ise süreleri de dolmuş olacağı için doğrudan kadroya geçme hakkını kullanabilecektir. Yeni statüye göre kamudaki 520 bin sözleşmeli personelden 424 bini isteğe bağlı olarak kadroya geçebiliyor.
Kadro kapsamı dışında kalanlar sözleşmeli askeri personel, sözleşmeli akademik personel, sözleşmeli KİT personeli, sözleşmeli sanatçı, sözleşmeli Meclis danışmanı, sözleşmeli sağlık yöneticisi ve tamamı sözleşmeli kurum çalışanlarıdır. Sözleşmeliden kadroya geçmek istemeyen personelin hakları görev süreleri sona erene kadar şahsa bağlı şekilde devam edecek, sonra kadroları kendiliğinden ilga olacaktır."
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