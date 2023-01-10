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SGK çalışanlarına fazla çalışma ücreti ödenmesi kararı Resmi Gazete’de

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.01.2023
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SGK çalışanlarına fazla çalışma ücreti ödenmesi kararı Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri ile taşra teşkilatının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personeline fazla çalışma ücreti ödenmesine karar verildi.

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