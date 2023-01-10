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Döviz tevdiat hesapları Türk Lirasına çevrilebilecek! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.01.2023
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Döviz tevdiat hesapları Türk Lirasına çevrilebilecek! Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğ ile döviz tevdiat hesabı ve döviz cinsinden katılım fonu hesabı bakiyeleri, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilebilecek.

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