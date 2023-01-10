Demir Yumruk operasyonunda karar: Tutuklu sanık kalmadı

OPERASYONDA 840 EKİP GÖREV ALDI

Şüphelilere yönelik Ankara merkezli, aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli'nin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı, 840 ekip, 2 bin 100 personel, 250 vergi müfettişi ve MASAK personelinin görev aldığı "Demir Yumruk" operasyonu düzenlenmişti.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 374 şüpheliden, aralarında kamuoyunda Erol Evcil olarak tanınan Erol Eşrefoğlu ile 3 suç örgütü elebaşının da yer aldığı 280 şüpheli yakalanmıştı.