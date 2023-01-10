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Demir Yumruk operasyonunda karar: Tutuklu sanık kalmadı

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Giriş Tarihi: 10.01.2023 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
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Demir Yumruk operasyonunda karar: Tutuklu sanık kalmadı

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattığı iddia edilen firmalara yönelik başlatılan 'Demir Yumruk' operasyonu kapsamında tutuklu sanık kalmadı. 8’i tutuklu 46 sanığın yargılandığı ikinci davada, aralarında Fenerbahçe eski yöneticilerden Hulusi Belgü ile örgüt lideri olmakla suçlanan iş insanı Hüseyin Eryılmaz’ın da bulunduğu 8 tutuklu sanık tahliye edildi.

Demir çelik sektöründe paravan şirketler üzerinden kamuyu zarara uğrattıkları tespit edilen, aralarında Erol Evcil'in de bulunduğu 280 şüpheli Ankara merkezli 29 ilde gerçekleştirilen operasyonla yakalanmıştı.

OPERASYON İÇİN 10 AYLIK ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ: "KAMUYU 25 MİLYAR LİRA ZARARA UĞRATTILAR" İDDİASI

Çalışma grubunun 10 ay boyunca sürdürdüğü çalışmalar, dinleme ve fiziki takip uygulamaları sonucunda, demir çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 suç örgütü tespit edilmişti.

Suç örgütlerinin, demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek üçüncü kişiler üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlenmişti. Firmaların, düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları saptanmıştı.

OPERASYONDA 840 EKİP GÖREV ALDI

Şüphelilere yönelik Ankara merkezli, aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli'nin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı, 840 ekip, 2 bin 100 personel, 250 vergi müfettişi ve MASAK personelinin görev aldığı "Demir Yumruk" operasyonu düzenlenmişti.

Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 374 şüpheliden, aralarında kamuoyunda Erol Evcil olarak tanınan Erol Eşrefoğlu ile 3 suç örgütü elebaşının da yer aldığı 280 şüpheli yakalanmıştı.

TUTUKLU SANIK KALMADI

'Demir Yumruk' operasyonu kapsamında açılan 8'i tutuklu 46 sanığın yargılandığı ikinci davada, aralarında Fenerbahçe eski yöneticilerden Hulusi Belgü ile örgüt lideri olmakla suçlanan iş insanı Hüseyin Eryılmaz'ın da bulunduğu 8 tutuklu sanık tahliye edildi.

Bu dava kapsamında tutuklu sanık kalmadı.

Demir Yumruk’ta yeni gelişme DEMİR YUMRUK'TA YENİ GELİŞME

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