MİT'e rekor sayıda 'terör örgütü' ihbarı: 7 bini operasyona dönüştü
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığına, 2022 yılı boyunca, terör örgütleriyle ilgili 106 bini aşkın ihbar geldi. Bu ihbarlar sayesinde MİT ve kolluk güçleri tarafından terör örgütlerine yönelik 7 bin operasyon düzenlendi.
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre "www.mit.gov.tr" internet sitesi 2022'de 2 milyon 144 bin kez ziyaret edildi.
Artan ziyaretler MİT'e yapılan ihbar sayısına da yansıdı. Teşkilatın internet sitesine geçen yıl yapılan ihbarlar bir önceki yıla göre artarak 75 binden 106 bine çıktı.
Elemeye tabi tutulan ihbarlardan 7 bin 40'ı FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ ile ilgili oldu.
İlgili birimlerle paylaşılan bu ihbarlar sayesinde MİT ve kolluk güçleri tarafından terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.
TEŞKİLATA 12 BİN 372 BAŞVURU
Teşkilatın geçen yılbaşında yenilenen kariyer sitesi de büyük ilgi gördü. 12 bin 372 kişi MİT'te görev almak amacıyla "www.mit.gov.tr" üzerinden öz geçmişini gönderdi. Bu sayı iki yıl önce yaklaşık 5 bindi. Rakamlar iki yılda iş başvurusu sayılarının yaklaşık 2,5 kat arttığını ortaya koydu.
İHBAR SAYILARINDA ARTIŞ YAŞANDI
MİT'e 2020'de 23 bin 553, 2021'de yaklaşık 75 bin ihbar yapıldı. İhbar sayıları 2022'de bir yıl öncesine göre 1,5 kat, iki yıl öncesine göreyse 4,5 kat arttı.
İhbarlar, iş başvurularında olduğu gibi Başkanlığın "www.mit.gov.tr" üzerinden yapılabiliyor.
İnternet sitesindeki "Nasıl yardım edebilirsin" sekmesini seçenler, "Eğer ulusal güvenliğimize zarar verebilecek, tehdit oluşturabilecek herhangi bir bilgiye sahipseniz bunu bizimle paylaşmanızı isteriz." ifadelerinin yer aldığı ihbar sayfasına yönlendiriliyor.
İhbarlar, hem isim, soyadı, iletişim bilgileri girilerek hem de isim verilmeden ihbar yapılabiliyor. Sayfada "Asılsız ihbarın yasal takibata neden olacağı" uyarısı da yapılıyor.
SON DÖNEMDEKİ DİZİLER ETKİLİ OLDU
MİT'e yönelik ihbar ve iş başvurusu sayısının artmasında son dönemde televizyon kanallarında yayınlanan ve teşkilatı merkeze alan dizilerin etkili olduğu belirtiliyor.
Söz konusu dizilerde MİT'in Türkiye'ye yönelik tehditlerle mücadele yöntemleri sırasında yaşananlar konu ediliyor.
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