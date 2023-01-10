MİT’e rekor sayıda ’terör örgütü’ ihbarı: 7 bini operasyona dönüştü

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre "www.mit.gov.tr" internet sitesi 2022'de 2 milyon 144 bin kez ziyaret edildi.

Artan ziyaretler MİT'e yapılan ihbar sayısına da yansıdı. Teşkilatın internet sitesine geçen yıl yapılan ihbarlar bir önceki yıla göre artarak 75 binden 106 bine çıktı.

Elemeye tabi tutulan ihbarlardan 7 bin 40'ı FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ ile ilgili oldu.

İlgili birimlerle paylaşılan bu ihbarlar sayesinde MİT ve kolluk güçleri tarafından terör örgütlerine yönelik operasyonlar düzenlendi.