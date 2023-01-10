İYİ Partili Ali Kıdık’tan algı operasyonu: İmamoğlu’na laf söyleyemedi cenazeye katılan AK Partilileri hedef aldı

Cenaze törenine, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Hasan Turan ve Ahmet Hamdi Çamlı, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve çok sayıda partili katıldı.