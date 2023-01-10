Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Celp ve sevk tarihleri...
Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2023 bedelli askerlik celp ve sevk duyurusu yayımlandı. 2022 yılında başvuru yapan vatandaşlar, bu yıl silahaltına alınacak. Bedelli er olarak askere gidecek olanlar heyecan içinde askere gidecekleri yer ve tarihi araştırıyor. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
Bedelli askerlik yerleri, son günlerde sık sık araştırılanlar arasında yer alıyor. MSB ASAL 2023 bedelli askerlik duyusu ile merak edilen sorular yanıt buldu. Celp ve sevk tarihlerinin açıklanmasının yanı sıra silahaltına alınacak yükümlülerin, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih de belli oldu. Peki, bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte haberin detayları...
2023 BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2023 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 18 Ocak 2023 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.
MAZERETLERİ NEDENİYLE 2023 YILINA ERTELEME YAPANLAR
2022 yılında sevke tabi iken yasal mazeretleri nedeniyle 2023 yılına ertelemeleri yapılan; 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi kapsamındaki yükümlüler ile mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun Geçici 55'inci maddesi kapsamındakiler, 3'üncü maddedeki celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacaklar.
Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında tertip edildiği birliğe katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. Bunlardan emsallerinin terhis tarihine kadar birliğine katılmayanlar 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak, bu yükümlülerin yeniden bedelli askerlik hizmetine müracaat hakları olmayacak ve askerlik hizmetini erbaş ve er statüsünde yerine getireceklerdir.
Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.
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