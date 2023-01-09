Bakan Mustafa Varank'tan CHP'nin fonladığı Tele 1'e sert tepki: Hem cahiller hem de utanmaz!
CHP tarafından fonlanan Tele 1'in sunucusu Namık Koçak, Türkiye’nin tünel açma makinesi olmadığını iddia etti. Dünya üzerinde bu teknolojiye sahip 8 ülkeden biri olan Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamalara Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sert tepki gösterdi. İsim vermeden Tele 1 ve Koçak'ı hedef alan Bakan Varank, "Cahillikleri bir tarafa asıl sorun asla utanmamaları! Yalan da söyleseler yanlış bilgi de verseler yüzleri kızarmadan aynen devam ediyorlar..." ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği teknoloji ürünlerini sık sık hedef alan Tele 1 sunucusu Namık Koçak yeni bir skandala imza attı.
Yerli ve milli bütün projelere savaş açan Koçak bu kez Türkiye'nin tünel açma makinesi olmadığını iddia etti.
ÜRETİCİ TELE 1'İN YALANLARINI YÜZÜNE VURDU
Ülkemizde tünel açma makinası üreten firmanın yöneticisi olan Özgür Savaş Özüdoğru, CHP tarafından fonlanan kanalın yalanlarını yüzlerine vurdu.
Özüdoğru yaptığı paylaşımda, "Siyasetin ve tüm dış etkenlerin ötesinde ülkemize hizmet için çalışmaya devam ediyoruz. Kameralarınız var, Tv'niz var. Buyrun, kabiliyetlerimizi göstermeyi çok isteriz." ifadelerini kullandı.
BİR TEPKİ DE BAKAN VARANK'TAN: HEM CAHİLLER HEM DE UTANMAZ!
Dünya üzerinde bu teknolojiye sahip 8 ülkeden biri olan Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamalara Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sert tepki gösterdi.
İsim vermeden Tele 1 ve Koçak'ı hedef alan Bakan Varank, "Cahillikleri bir tarafa asıl sorun asla utanmamaları! Yalan da söyleseler yanlış bilgi de verseler yüzleri kızarmadan aynen devam ediyorlar..." ifadelerini kullandı.
TÜRK SİHA'LARINI DA HEDEF ALMIŞTI
Koçak, Bayraktar SİHA'lar üzerinden de nefret kusmuştu. Terör örgütleri ile Türkiye'yi bir tutan Koçak, "Öve öve bitiremediler. O kadar çok üretim yapan ülke var ki. Bizdeki de bu eziklik." ifadelerini kullanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- OTOYOL VE KÖPRÜ ÜCRETLERİ 2023 | Avrasya Tüneli, Osmangazi köprüsü ne kadar, zam gelecek mi? Güncel fiyat listesi
- ALANYASPOR-TS CANLI İZLE | CANLI ANLATIM! Alanyaspor-Trabzonspor maçı canlı yayın kesintisiz takip linki! Şifresiz nasıl izlenir?
- Sözleşmeliye Kadro SON DAKİKA | ÇIKTI MI, Ne zaman çıkacak? Öğretmen, hemşire, polis... Belediye işçilerine kadro verildi mi? Şartları neler?
- Erken seçim olacak mı, tarih öne çekilir mi? 2023 seçimi ne zaman, hangi ayda yapılacak? 18 Haziran 2023...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması CANLI İZLE! Kararlar ne zaman açıklanacak? 9 Ocak 2023 Kabine kararları...
- SURVİVOR 2023 KADROSU | Yeni sezon Ocak'ın kaçında başlayacak? Fenomenler, Ünlüler, Gönüllüler ekibinde kimler var?
- EYT staj sonrası başlangıç sayılacak mı son dakika? EYT'de staj sigortası son gelişme var mı?
- Wednesday 2. sezon müjdesi geldi! İkinci sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte gelecek? Wednesday 2. sezonda neler olacak?
- Alparslan Büyük Selçuklu Yinal Bey öldü mü? Yinal Bey tarihte nasıl, ne zaman öldü?
- e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama: 2023 bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? MSB ASAL celp ve sevk tarihleri
- MSB personel alımı ne zaman, hangi tarihte? MSB 16 bin personel alımı başvuru şartları neler?
- TUSAŞ Milli Muharip Uçak nedir? MMU Teknik özellikleri neler? İnsansız mı? Milli Muharip Uçak ne zaman, hangi tarihte uçacak?