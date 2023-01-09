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Çamlıca Camii otoparkındaki araçlarla ilgili açıklama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.01.2023
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Çamlıca Camii otoparkındaki araçlarla ilgili açıklama

Çamlıca Camii otoparkında bulunan sıfır araçlarla ilgili konuşan İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, "Kiralık araç firması, 'sirkülasyon halinde bazı araçlarını buraya koyabilir miyiz' diye bize geldi. Biz de genel sirkülasyonumuza zarar vermeyecek bir şekilde müsaade ettik" dedi.

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