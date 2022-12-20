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Son dakika: Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

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Giriş Tarihi: 20.12.2022 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022
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Son dakika: Ankara merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu

Son dakika haberleri... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, haklarında ardışık arama, aleyhte ifade ve teşhisler bulunan 15 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon yapılması ve gözaltı kararı verildi.

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