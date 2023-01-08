Kabine Toplantısı 2023 ne zaman, hangi gün? Toplantı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Erken seçim gelecek mi? Kabine gündeminde neler var?
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta sorusunun cevabı araştırılıyor. 09 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'na dair detaylar merak konusu oldu. Kabine gündeminde EYT, seçim tarihi, 3600 ek göstergede son durum gibi kritik konular yer alıyor. Peki Kabine Toplantısı 2023 ne zaman, hangi gün? Toplantı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek?
2023 yılının gelmesiyle birlikte gözler yılın ilk Kabine Toplantısı'na çevrildi. 09 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı Başkan Erdoğan başkanlığında toplanacak. EYT düzenlemesi, seçim tarihi gibi konular toplantıda masaya yatırılacak. Peki Kabine Toplantısı 2023 ne zaman, hangi gün? Toplantı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Erken seçim gelecek mi? İşte gündem maddeleri...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Yeni yılın ilk kabine toplantısı için tarih verildi. Kabine toplantısı 9 Ocak 2023 Pazartesi günü, Başkan Recep Tayiyp Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Toplantının saatine dair henüz resmi bir açıklama bulunmamakta. Konuya ilişkin detayları ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
KABİNE GÜNDEMİNDE NELER VAR?
Geçtiğimiz haftalarda asgari ücret zammının belirlenmesi, emekli ve memurlara yapılacak zam oranlarının da netleşmesiyle birlikte artık Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) gözü yapılacak Kabine Toplantısına çevrildi.
YAŞ ŞARTI OLMAYACAK
Başkan Erdoğan, EYT ile ilgili geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada yaş şartı olmayacağını duyurmuştu. EYT de prim ödeme şartı ve sigortalılık yıl süresi şartları bulunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMA YAPMASI BEKLENİYOR
Kabine Toplantısının ardından Başkan Erdoğan'ın EYT ile ilgili detayları açıklayarak düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihle ilgili bilgi vermesi bekleniyor.
3600 EK GÖSTERGE
15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek 3600 ek gösterge konusunun da Kabine'de gündeme gelmesi bekleniyor. Yürürlüğe girmesiyle birlikte memurların ve memur emeklilerinin maaşlarında ve emeklilik tazminatlarında değişikliğe gidilecek.
SEÇİM TARİHİ
Kabine Toplantısında gündeme gelmesi muhtemel bir diğer konu da seçim tarihi olarak öne çıkıyor.
18 Haziran 2023 Pazar günü yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin; Nisan ayına da ya Mayıs ayına alınması gündemde. Başkan Erdoğan da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada seçim tarihleriyle ilgili her konunun gündemlerinde olduğunu açıklamıştı.
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