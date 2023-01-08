Kabine Toplantısı 2023 ne zaman, hangi gün? Toplantı saat kaçta başlayıp, kaçta bitecek? Erken seçim gelecek mi? Kabine gündeminde neler var?

SEÇİM TARİHİ

Kabine Toplantısında gündeme gelmesi muhtemel bir diğer konu da seçim tarihi olarak öne çıkıyor.

18 Haziran 2023 Pazar günü yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin; Nisan ayına da ya Mayıs ayına alınması gündemde. Başkan Erdoğan da geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada seçim tarihleriyle ilgili her konunun gündemlerinde olduğunu açıklamıştı.