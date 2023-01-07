07 Ocak 2023, Cumartesi
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CHP'li Aytuğ Atıcı: HDP CHP'nin içinden çıkmış bir partidir
CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı, katıldığı canlı yayında, ittifak ortakları HDP'nin kendi partilerinin içinden çıktığını söyledi. HDP seçmeninin AK Parti'ye yakın olmadığını, CHP'ye yakın olduğunu dile getiren Atıcı, "Eğer biz CHP olarak Kürt sorununu yeterince algılayabilseydik bugün HDP diye bir partinin varlığına gerek kalmazdı. HDP seçmenin SHP döneminde CHP’den umudu kalmamıştı. Ve kendi partilerini kurdular." diye konuştu.