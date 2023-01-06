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Ukrayna'ya bugüne kadarki en büyük yardım paketi: ABD'den Rusya'yı kızdıracak adım

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2023
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Ukrayna’ya bugüne kadarki en büyük yardım paketi: ABD’den Rusya’yı kızdıracak adım

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin gün içerisinde Ukrayna için bugüne kadarki en büyük yeni askeri yardım paketini duyuracağını açıkladı.

Günlük basın brifinginde konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, gün içinde Savunma Bakanlığının (Pentagon) Ukrayna'daki savaş için bugüne kadarki en büyük askeri yardım paketini duyuracaklarını bildirdi.

"UKRAYNA'YI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Jean-Pierre, Ukrayna'ya ABD'nin kendi envanterinden 2,85 milyar dolarlık askeri yardım paketi desteği verileceğini belirterek, paketin NATO'nun doğu kanadındaki müttefiklere verilecek 682 milyon dolarlık yardımı ve Ukrayna ordusunun uzun vadeli kapasitesini ve modernizasyonunu sağlamak için verilecek 225 milyon dolarlık dış askeri finansmanı da kapsayacağını söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın "kritik bir aşamada" olduğunu belirten Jean-Pierre, bu kapsamda ABD'nin Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğinin altını çizdi.

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