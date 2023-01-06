CHP'li İBB'nin trollerini Bakanlık yalanladı! 'Hangi başkan kaç kilometre inşa etti' algısı çabuk çöktü: 'En başarılı' dedikleri İmamoğlu sondan ikinci!
CHP yönetimindeki İBB tarafından fonlanan bir takım sosyal medya hesapları, "Hangi başkan kaç kilometre inşa etti" sorusu üzerinden algı operasyonuna girişti. Twitter üzerinden yalan yanlış bilgilerle paylaşılan görselde, İstanbul'daki çalışmaları nedeniyle hedef tahtasına konan CHP'li Ekrem İmamoğlu, 'en başarılı başkan' imajıyla servis edildi. Algı operasyonu ise kısa sürede çürüdü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yayımlanan tabloya göre; birçok isim hakkında verilen bilgiler yalanlandı. Örneğin İstanbul'da 13,5 yıl belediye başkanlığı yapan AK Partili Kadir Topbaş döneminde 7,55 km değil 142 km metro yapıldı, İmamoğlu döneminde ise 13,27 değil 7,24 km yol yapıldığı ifade edildi. 'En başarılı' denilen İmamoğlu'nun sondan ikinci olduğu görüldü.
CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından fonlanan Twitter hesapları, "Hangi başkan kaç kilometre inşa etti (Yıllık ortalama)" sorusu üzerinden algı operasyonuna girişti.
CHP'NİN FONLADIĞI TWİTTER TROLLERİNDEN ALGI OPERASYONU
2019'da göreve gelmesinden bu yana 2023 emelleri doğrultusunda hareket eden ve İstanbul'da 'yapamadığı' hizmetlerle gündemden düşmeyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu parlatma telaşına girişen paralı troller, AK Parti döneminde temeli atılan ve yüzde 70'i tamamlanmış şekilde devredilen Bostancı-Dudullu metrosunun açılışı sonrası manipülasyon çalışmalarına hız verdi.
Twitter üzerinden İBB'ye yakın paylaşımlarda bulunan "İBB Haber" isimli hesap, yalan yanlış bilgilerle dolu bir grafik paylaştı.
'EN BAŞARILI BAŞKAN İMAMOĞLU' YALANI ÇABUK ÇÜRÜTÜLDÜ!
Söz konusu grafikte, son 30 yılda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yapmış isimlerin kaç kilometre metro inşa ettiğine dair 'sözde' bilgiler yer aldı.
Tabloda, Bedrettin Dalan'ın 1,32, Nurettin Sözen'in 4,17, Recep Tayyip Erdoğan'ın 0,86, Müfit Gürtuna'nın 2,43, Kadir Topbaş'ın 7,55, Mevlüt Uysal'ın ise 6,13 kilometre metro inşa ettiği öne sürüldü.
Paralı troller, skandallarla gündemden düşmeyen Ekrem İmamoğlu'nun ise 13,27 kilometre metro inşa ettiğini tabloya yansıttı.
BAKANLIKTAN GERÇEKLERLE CEVAP! EN BAŞARISIZ İKİNCİ İSİM: İMAMOĞLU
Algı operasyonu ise kısa sürede çürüdü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yayımlanan tabloya göre; birçok isim hakkında verilen bilgiler yalanlandı. Örneğin İstanbul'da 13,5 yıl belediye başkanlığı yapan AK Partili Kadir Topbaş döneminde 7,55 km değil 142 km metro yapıldı, İmamoğlu döneminde ise 13,27 değil 7,24 km yol yapıldığı ifade edildi.
Bakanlık tarafından kamuoyuna servis edilen ve CHP yönetimindeki İBB'nin algılarını suya düşüren gerçek "Hangi başkan kaç kilometre metro inşa etti" tablosu ise şöyle:
Tabloya göre, yıllık ortalaması 1,62 olan Bedrettin Dalan'ın ardından metro inşaatı konusunda 'en başarısız' olan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.
Bakanlık verilerine göre yıllık ortalama tablo şöyle:
Bedrettin Dalan: 1,62 km (Toplamda 8,1 km)
Nurettin Sözen: 2,40 km (Toplamda 12 km)
Recep Tayyip Erdoğan: 2,67 km (Toplamda 12 km)
Ali Müfit Gürtuna: 2,25 km (Toplamda 12,4 km)
Kadir Topbaş: 10,58 km (Toplamda 142,88 km)
Mevlüt Uysal: 3,42 km (Toplamda 5,13 km)
Ekrem İmamoğlu: 2,07 km (Toplamda 7,24)
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