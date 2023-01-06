Son dakika: Yeni Camii yeniden ibadete açıldı! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Beden ve revak duvarları güçlendirilmiştir. Özgün malzemelerle yapılmayan içlik ve dışlıklar da aslına uygun şekilde değiştirilmiştir. Mermer, silme, korkuluklarındaki bozulmalar ve hasarlar giderilmiştir. Tarihi çinilerden kötü durumda olanlar sökülerek sağlamlaştırılmış çatlak veya parça kaybı olanlar kalem işleriyle tamamlanmıştır. Revak kubbelerindeki kalem işleri restorasyon projesine göre tekrar yapılmıştır. Bütünüyle elhamdülillah camide namazımızı eda ederken kubbeyi zeminden seyrettiğimde, adeta yepyeni bir Yeni Camii'nin meydana geldiğini Allah'ıma hamd ederek gördüm" dedi.

YENİ CAMİİ ÖYLE BİR KENARA KONULACAK CAMİ DEĞİL

Başkan Erdoğan, "Emeği geçen tüm mimarlarımızı tüm bu noktada sanatkarlarımızı şahsım, milletim adına vakıf teşkilatımız adına, Kültür Turizm Bakanlığımız adına kendilerine tekrar milletim adına teşekkür ediyorum. Çünkü Yeni Camii, öyle bir kenara konulacak cami değil. Burada benim de hatıram var. İmam Hatip Okulu 4'üncü sınıfta okurken, bir Kadir Gecesi burada Feyzullah Hocamızla vaaz verdik. Bir vaaz o verdi, arkasından ben devam ettim.