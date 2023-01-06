Orman yangınlarında kullanılacak yeni helikopter T-70 A Haber tarafından görüntülendi! İşte özellikleri...

T70 YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ

T70 helikopteri bir seferde 2,5 ton suyu atabilme yeteneğine sahip. Orman yangınlarında gece ve gündüz görev yapacak helikopter 2,5 saate kadar kesintisiz uçabilecek ve gerektiği durumlarda 11 orman işçisini taşıyabilecek. Üzerinde bulundurduğu ilave teçhizatla kurtarma görevleri de yapabilecek.