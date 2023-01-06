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Orman yangınlarında kullanılacak yeni helikopter T-70 A Haber tarafından görüntülendi! İşte özellikleri...

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Giriş Tarihi: 07.01.2023 Güncelleme Tarihi: 07.01.2023
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Orman yangınlarında kullanılacak yeni helikopter T-70 A Haber tarafından görüntülendi! İşte özellikleri...

Orman yangınlarında gece ve gündüz görev yapabilecek olan T-70 helikopter isimli helikopteri A Haber tarafından görüntülendi. T-70, 2,5 saate kadar kesintisiz uçabilecek ve gerektiği durumlarda 11 orman işçisini taşıyabilecek. Üzerinde bulundurduğu ilave teçhizatla kurtarma görevleri de yapabilecek.

Türkiye'deki orman yangınlarıyla mücadeleye yeni bir nefer daha eklendi. T-70 yangın söndürme helikopteri Tarım ve Orman Bakanlığının envanterinde göreve hazır hale geldi.

2,5 SAAT KESİNTİSİZ UÇUŞ

2,5 saat kesintisiz havada kalabilme özelliğine sahip T-70, aynı zamanda tek seferde 2 buçuk ton su taşıyabiliyor.

TUŞAŞ ile Sikorsky tarafından ortak üretilen T- 70 yangın söndürme helikopteri tüm ihtişamıyla A Haber ekranlarına yansıdı. T-70 helikopteri gece de yangın söndürme çalışmalarına katılabilecek.

T70 YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERİ

T70 helikopteri bir seferde 2,5 ton suyu atabilme yeteneğine sahip. Orman yangınlarında gece ve gündüz görev yapacak helikopter 2,5 saate kadar kesintisiz uçabilecek ve gerektiği durumlarda 11 orman işçisini taşıyabilecek. Üzerinde bulundurduğu ilave teçhizatla kurtarma görevleri de yapabilecek.

T-70 A Haber tarafından görüntülendi! İşte özellikleri... T-70 A HABER TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ! İŞTE ÖZELLİKLERİ...

OGM’nin ilk T70 helikopteri göreve hazır
Türkiye’nin havadaki yeni neferi T70!

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