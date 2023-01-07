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Ege Denizi'nde korkutan deprem! Çanakkale Valiliği son durumu açıkladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.01.2023
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Ege Denizi’nde korkutan deprem! Çanakkale Valiliği son durumu açıkladı

Son dakika haberi...Ege Denizi'ndeki meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde Çanakkale'de herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi.

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