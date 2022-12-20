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Son dakika: Kabataş'ta korkutan tramvay kazası! Tramvay seferleri durdu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.12.2022 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022
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Son dakika: Kabataş’ta korkutan tramvay kazası! Tramvay seferleri durdu

Son dakika haberleri... Kabataş'ta tramvay kazası meydana geldi. Yaralıların olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay nedeniyle tramvay seferleri de durdu.

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