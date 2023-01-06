06 Ocak 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Aydın Kuşadası'nda 3.8'lik deprem

Aydın Kuşadası'nda 3.8'lik deprem

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2023
ABONE OL
Aydın Kuşadası’nda 3.8’lik deprem

AFAD, saat 21.02'de merkez üssü Aydın'ın Kuşadası ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA