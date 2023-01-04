05 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu! SON DEPREMLER LİSTESİ 2023

Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu! SON DEPREMLER LİSTESİ 2023

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.01.2023 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
ABONE OL
Ege Denizi’nde 4.0 büyüklüğünde deprem! AFAD son dakika olarak duyurdu! SON DEPREMLER LİSTESİ 2023

AFAD tarafından yapılan açıklamada Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Saat 23.03'te yaşanan depremin yerin 6.88 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi. İşte detaylar...

Ege Denizi'nde saat 23.03'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 6.88 km derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.

Saat 23.03'te yaşanan depremin derinliği 6.88 kilometre olarak ölçüldü.

DEPREMİN DETAYLARI

SON DEPREMLER

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA