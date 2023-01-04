Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika: Ege Denizi’nde deprem! AFAD, KANDİLLİ son depremler!

Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde 6.88 km derinliğinde bir deprem meydana geldi. Saat 23.03'te yaşanan depremin yerin 6.88 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi. Peki, Ege Denizi'nde yaşanan deprem kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi...