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Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika: Ege Denizi'nde deprem! AFAD, KANDİLLİ son depremler!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.01.2023 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
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Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Son dakika: Ege Denizi’nde deprem! AFAD, KANDİLLİ son depremler!

Son dakika: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; Ege Denizi'nde deprem meydana geldiği açıklandı. Saat 23.03'te yaşanan depremin yerin 6.88 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi. Peki, Ege Denizi'nde yaşanan deprem kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre; Ege Denizi'nde 4.0 büyüklüğünde 6.88 km derinliğinde bir deprem meydana geldi. Saat 23.03'te yaşanan depremin yerin 6.88 kilometre derinliğinde yaşandığı belirtildi. Peki, Ege Denizi'nde yaşanan deprem kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi...

EGE DENİZİ'NDE KORKUTAN DEPREM

Ege Denizi'nde saat 23.03'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 6.88 km derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu.Saat 23.03'te yaşanan depremin derinliği 6.88 kilometre olarak ölçüldü..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan deprem AFAD'ın sosyal medya hesabından da paylaşıldı.

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