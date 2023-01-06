Aslı Baykal’dan CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu’na Sedat Peker tepkisi! Daha muhalefette iken mafyayı referans alıyor

İşte Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklaması;

"Yargı ilk kez 2018 sonrası bu kadar siyasallaştı. Bir suç örgütü lideri var; Sedat Peker. Açıklamalar yapıyor. İtiraf ediyor. Hangi savcı harekete geçti. Biz pazartesi suç duyurusunda bulunacağız. Kişi yer, zaman, saat, isim veriyor. Daha ne versin? Elinden tutup getirse, savcı 'aman bunu getirme, başım belaya girmesin' diyecek."