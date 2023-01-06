Devlet yaraları sardı | Manavgat’ta yanan evlerin yerine 900 konut inşa edildi

Cumartesi günü inşallah Manavgat'a da uğrayacağız ve Manavgat'ta her yer biliyorsunuz yanmıştı. Bütün o evler, hepsi yanmıştı. Onların hepsi şu anda modern villalar olarak, köy evleri olarak hamdolsun yapıldı. Teslimatlar da yapıldı ama buna rağmen oradaki vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi yerinde görmek istiyoruz. Ama şu anda bambaşka bir Manavgat var. Şu anda muhteşem bir Manavgat var. Aynı durum Muğla tarafında da ve buralarda da düşünün hep bunlar CHP'li büyükşehir belediyeleri. Ama onlardan bir şey çıkmadı. Zavallı ağlıyor, 'Benim traktörüm ne olacak başkanım' diyor, dedim 'Bir hafta içinde traktörün gelecek' ve haftasında bir traktörünü gönderdik. Biz buyuz" ifadelerini kullandı.

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