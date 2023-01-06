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Devlet yaraları sardı | Manavgat’ta yanan evlerin yerine 900 konut inşa edildi

ÖZEL HABER A Haber
Giriş Tarihi: 06.01.2023 Güncelleme Tarihi: 06.01.2023
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Devlet yaraları sardı | Manavgat’ta yanan evlerin yerine 900 konut inşa edildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 yıl önce çıkan yangında bazı mahalleler adeta kül olmuştu. Yanan evlerin yerine TOKİ tarafından yapılan evlerden 297'sinin geçtiğimiz ay kuraları çekildi. Evlerin bugün ve yarın anahtar teslimi yapılacak. A Haber muhabiri Yasin Anzerli yangından büyük hasar gören Ulukapı Mahallesi'nden detayları aktardı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz 2021'de çıkan orman yangınında 60 bin hektar alan zarar gördü. Manavgat'ta yangından etkilenen 34 mahallede onlarca ev, ahır ve depo yandı. Hasar gören evler de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yıkılarak yerlerine yenileri inşa edilmeye başlandı.

Yangından en çok etkilenen bölgedeki Kalemler Mahallesi'nde yanan onlarca evin yerine de TOKİ tarafından AFAD'ın koordinasyonunda yangına dayanaklı malzemeden yeni evler yapıldı. 669 hak sahibinin ilan edildiği evlerin 250'si tamamlandı. 177'sinin hak sahiplerine teslim edildiği evlere taşınma süreci başladı. Yeni evlerine kavuşanlar, eşyalarını taşıyor. Mahalleli taşınmaya başlarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da cumartesi günü teslim edilen evleri ziyaret edecek.

Ulukapı Mahallesi'nde bulunan A Haber muhabiri şunları aktardı:

"Büyük yangından sonra TOKİ bölgeye geldi yanan evlerin yerine yenisi yapıldı. Bu mahallede 26 ev yapıldı. Bu evler bugün ve yarın teslim edilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum bugün buraya gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da cumartesi günü burada olacak. 900 konutun inşası yapıldı.

297 konut geçtiğimiz ay teslim edildi. Köylerde ortak alanlarda bulunan mülkiyet sıkıntı olan ya da riskli bölgeler taşındı. Yeni yerler yeni evler yapıldı ve bunların teslimatı kurayla yapılıyor. Evler 2+1 olarak yapıldı ve alt kısımlarında depolar bulunuyor. TOKİ ile çok kısa sürede burada inşalar tamamlandı ve bu durum vatandaşları mutlu etti. Artık anahtarlar hak sahiplerine teslim edilecek.

Buradaki evler doğal taşlardan yapıldı. Bitki örtüsü de tekrar yeşillenen alanlarda yine buradaki coğrafi özelliklere göre yapıldı. Burada tek katlı, çift katli ve altında depo olan evler yapıldı. Tüm ihtiyaçlar düşünülerek hareket edildi."

"BAY KEMAL KUMLUCA'DA EN UFAK BİR GAYRETİN OLMADI"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün, Ankara'da AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumartesi günü Antalya'ya gideceklerini aktaran Erdoğan, "Antalya'da Kumluca Belediyesi senin. Büyükşehir belediyesi senin. Peki sen afeti aldın Kumluca'ya götürdün; ya senin belediyelerin orada ne yaptı? Bay Kemal en ufak bir gayretin olmadı. Biz anında; bakanlarımı anında Kumluca'ya gönderdim ve anında bakanlarım AFAD'ıyla, her şeyiyle orada seferberlik ilan ettiler ve Kumluca'yı o sel afetinden devlet olarak biz kurtardık. Sadece o değil. Aynı şekilde Manavgat. Manavgat büyük bir afetle karşı karşıya kaldı.

Cumartesi günü inşallah Manavgat'a da uğrayacağız ve Manavgat'ta her yer biliyorsunuz yanmıştı. Bütün o evler, hepsi yanmıştı. Onların hepsi şu anda modern villalar olarak, köy evleri olarak hamdolsun yapıldı. Teslimatlar da yapıldı ama buna rağmen oradaki vatandaşlarımızı, kardeşlerimizi yerinde görmek istiyoruz. Ama şu anda bambaşka bir Manavgat var. Şu anda muhteşem bir Manavgat var. Aynı durum Muğla tarafında da ve buralarda da düşünün hep bunlar CHP'li büyükşehir belediyeleri. Ama onlardan bir şey çıkmadı. Zavallı ağlıyor, 'Benim traktörüm ne olacak başkanım' diyor, dedim 'Bir hafta içinde traktörün gelecek' ve haftasında bir traktörünü gönderdik. Biz buyuz" ifadelerini kullandı.

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