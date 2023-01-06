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Mersin'de PKK/KCK'ya gece operasyonu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 06.01.2023
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Mersin’de PKK/KCK’ya gece operasyonu!

Mersin'de silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon başlatıldı. 8 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, şahıslardan 3'ünün Fransa'da öldürülen PKK'lı Leyla Şeylemez'in ölüm yıl dönümünde eylem hazırlığında olduğu öğrenildi.

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