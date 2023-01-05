05 Ocak 2023, Perşembe
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Polis memuru Fethi Sekin şehadetinin 6. yılında anılıyor

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Giriş Tarihi: 05.01.2023 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
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Polis memuru Fethi Sekin şehadetinin 6. yılında anılıyor

Terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik düzenlediği saldırıda olası bir faciayı kahramanca önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 6. yılında anılıyor.

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