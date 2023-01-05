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İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği tek yönlü açıldı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.01.2023
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İstanbul Boğazı’ndaki gemi trafiği tek yönlü açıldı

İstanbul Boğazı'nda, sis nedeniyle sabah saatlerinde çift yönlü kapatılan gemi trafiği güney-kuzey yönünde açıldı. Boğazdaki gemi trafiği güney-kuzey yönlü tekrar açıldı. Boğazın kuzey-güney yönündeki trafik ise 23.59'a kadar askıya alındı.

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