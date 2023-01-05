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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'den Türkiye Yüzyılı mesajı! Türk diplomasisi küreselde üstün konuma geldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.01.2023
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir’den Türkiye Yüzyılı mesajı! Türk diplomasisi küreselde üstün konuma geldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, '2023 lider ülke Türkiye' ülküsüne dikkat çekti. Türkiye Yüzyılı mesajı veren MHP'li Özdemir, "Türk diplomasisi küreselde üstün konuma geldi" şeklinde konuştu.

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