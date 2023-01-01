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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Türkiye Yüzyılı mesajı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.01.2023
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Türkiye Yüzyılı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından Türkiye Yüzyılı temalı bir video paylaştı. Bakan Nebati "Ülkemizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için gece gündüz çalışacak, hedeflerimizi birer birer gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

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