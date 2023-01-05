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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden korkutan istatistik! Son 52 yılın en sıcak aralık ayı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.01.2023
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden korkutan istatistik! Son 52 yılın en sıcak aralık ayı

Son dakika haberleri... Ocak ayına girilmesinin ardından hala beklenen yağışların gelmemesi, hem hava kirliliğine hem de barajlardaki suyun azalmasına neden oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Son 52 yılın en sıcak aralık ayını yaşadık. Yağışlar ciddi oranda azaldı. Bu tablo umut vermiyor" dedi.

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