Ekrem İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na yeni operasyon! Saraçhane yetmedi şimdi de yollara düşüyor! İl il gezecek
Türkiye'de artık 2023 seçimlerine sayılı bir süre kalırken Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık krizi her geçen gün yeni bir boyut kazanıyor. İcazet seferine çıkan Kılıçdaroğlu'na, Meral Akşener ile "Saraçhane Operasyonu" çeken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan bir hamle daha geldi. İmamoğlu'nun adaylık konusunda kendi adını öne çıkarmak ve altılı masaya mesaj vermek adına il il geziye çıkacağı öğrenildi. İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, İmamoğlu'nun meydan okumaya devam ettiğini söyledi. İşte detaylar...
2023 yılına girilmesinin ardından seçim artık bir adı daha yaklaşırken Millet İttifakı içindeki yaşanan çekişmelerin dozu her geçen gün artıyor.
CHP, İYİ Parti, DEVA, Saadet, Demokrat ve Gelecek Parti'nin bir araya geldiği masada hala adayın ismi belirlenemezken 'bakanlık ve vekil dağiılımı' gerilimi baş gösterdi.
DEVA İLE KIRAN KIRANA PAZARLIK
Hazine ve Maliye Bakanlığı konusunda CHP ve DEVA arasında kıran kırana pazarlıkların sürdüğü kulislerde konuşulanlar arasında. Bir yandan da masanın Kılıçdaroğlu'nun adaylığına 'şartlı' bir şekilde evet verdiği iddia edildi. Ortakları Kılıçdaroğlu'ndan Meclis aritmetiği ve vekil dağılımı konusunda CHP'lileri ikna etmesini bekliyor.
KILIÇDAROĞLU KABUL ETMEZSE...
CHP yandaşı Fatih Portakal, masadan bir yetkiliye dayandırdırarak yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun bu şartları eğer CHP'lilere kabul ettiremezse 6'lı masa dışında başka bir ismin bulunacağını söyledi.
Öte yandan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2023 emelleri doğrultusunda adım atmaktan vazgeçmiyor.
İMAMOĞLU TURLARA BAŞLIYOR
Geride bıraktığımız günlerde Meral Akşener ile ele ele vererek Saraçhane'de sahnelediği adaylık tiyatrosu sonrası Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nden tepki gören İmamoğlu, siyasi ikbali uğruna yurt içi gezilere hazırlanıyor.
İMAMOĞLU VAZGEÇMEYECEK
Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Sözcü Gazetesi yazarı Aytunç Erkin, "İmamoğlu illeri gezmeye başlayacak. Kulis bilgisi bu. CHP'nin belediyelerinin olduğu yerler özellikle oralara gidilecek. Memleketi olacak" açıklamasında bulundu.
İmamoğlu'nun meydan okumaya devam ettiğinin altını çizen Erkin "Ben bu mücadeleden vazgeçmeyeceğim. Yalnız da kalsam, tek başıma da olsam sonuna kadar mücadele vereceğim" mesajı veriyor hem 6'lı masaya hem de iktidara" dedi.
ALMANYA İLE TEMAS
CHP'li İBB Başkanı sadece yurt içi gezilerle değil, yabancı misyon temsilcileriyle yaptığı görüşmelerle de adaylık zemini oluşturmayı hedefliyor. Almanya'nın AB İşleri Bakanı Anna Lührmann ve İmamoğlu'nun İstanbul'da bir araya gelmesi bekleniyor.
Alman Bakan'ın İmamoğlu ziyaretinden önce Akşener ile bir araya gelmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
KILIÇDAROĞLU'NA 'SARAÇHANE' OPERASYONU
YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle aldığı mahkumiyet cezasının ardından 'mağduriyet' algısıyla adaylık için yeniden kolları sıvayan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de desteğiyle geçtiğimiz haftalarda Saraçhane'de sahneye çıktı.
Saraçhane'den yansıyan eylem ve söylemler o sıralarda Almanya'da bulunan Kemal Kılıçdaroğlu'na operasyon olarak yorumlandı.
KRİZ MASASI KURULDU
Kemal Kılıçdaroğlu'na çekilen 'Saraçhane Operasyonu'nun yankıları sürerken karşılıklı yapılan açıklamalar krizi alevlendirdi.
Bu açıklamların en çok konuşulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'İç işlerimize karışılıyor' uyarısı ve Meral Akşener'in 'Kimseden izin almam. Fena çarparım' çıkışı oldu.
AHLATLIBEL'DE BULUŞTULAR
Karşılıklı restleşmeler 6'lı masanın devrilme eşiğine gelmesi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Çankaya Ahlatlıbel tesislerinde bir araya geldi. Bilindiği üzere masa ilk toplu fotoğrafını da Ahlatlıbel'de vermişti.
2 BUÇUK SAAT KONUŞULDU AMA AÇIKLAMA YOK
Yaklaşık iki buçuk saat süren zirve sonrası iki genel başkan, tesisten açıklama yapmadan ayrıldı. Partilere yakın isimler daha önce bir açıklama hazırlğının olduğunu ancak daha sonra bunun iptal edildiğini iddia etti. Bu durum masadan uzlaşma çıkmadığının ilk işareti oldu.
Masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tekrar dillendirdiği ancak Meral Akşener'in 'kazanacak bir isim aday olmalı' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu yine veto ettiği kulislere yansıdı.
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