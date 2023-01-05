Ekrem İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na yeni operasyon! Saraçhane yetmedi şimdi de yollara düşüyor! İl il gezecek

AHLATLIBEL'DE BULUŞTULAR

Karşılıklı restleşmeler 6'lı masanın devrilme eşiğine gelmesi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Çankaya Ahlatlıbel tesislerinde bir araya geldi. Bilindiği üzere masa ilk toplu fotoğrafını da Ahlatlıbel'de vermişti.

2 BUÇUK SAAT KONUŞULDU AMA AÇIKLAMA YOK

Yaklaşık iki buçuk saat süren zirve sonrası iki genel başkan, tesisten açıklama yapmadan ayrıldı. Partilere yakın isimler daha önce bir açıklama hazırlğının olduğunu ancak daha sonra bunun iptal edildiğini iddia etti. Bu durum masadan uzlaşma çıkmadığının ilk işareti oldu.

Masada Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tekrar dillendirdiği ancak Meral Akşener'in 'kazanacak bir isim aday olmalı' diyerek Kemal Kılıçdaroğlu'nu yine veto ettiği kulislere yansıdı.