Telefon ve tablete ÖTV indirimi gelecek mi? Bakanlık açıkladı: Bu yönde bir çalışma bulunmuyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan EYT düzenlemesi, asgari ücret, memur ve emekliye zam gibi başlıklarda verdiği peş peşe peşe müjdelerle milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürdü. Kamuoyunda bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin aldıkları telefon ve tablet bilgisayarların ÖTV'siz satılmasına yönelik bir düzenleme hazırlığı olduğu iddiaları yer aldı. Gelen son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığının, "telefon ve tabletlerden ÖTV alınmamasına" ilişkin bir çalışmasının bulunmadığı öğrenildi.
AK Parti ve ilgili bakanlıklar çalışanlar, dar gelirli ve gençler başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini rahatlatacak önemli projeler üzerinde çalışıyor. Şimdi de gündemde vatandaşa aylık 25 metreküp ücretsiz doğalgaz verilmesi bulunuyor.
YERLİ GAZ İLE BAŞLACAK
Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarından sonra şimdi de sırada vatandaşların doğalgaz faturasının azaltılması bulunuyor.
Enerji Bakanlığı'nın bu yönde bir çalışma yaptığı, önümüzdeki günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a detaylı bilgi sunulacağı ve onunda onayı ile kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi. Şu anda maliyet hesaplamaları yapılıyor.
Karedeniz gazının sisteme verilmesi ile birlikte vatandaşa yönelik bir uygulamada başlayacak. Sadece konutlar için geçerli olacak şekilde her ay kullanılan doğalgazın 25 metreküpe kadar olan bölümünde ücret alınmayacak. 25 metreküpü geçen kullanımlar faturaya yansıyacak ve bunların ödemesi yapılacak. 25 metreküp gazın evlerde yemek ve banyoda kullanılan doğalgaza denk düşeceği hesaplanıyor.
Uygulamanın yaklaşık bir yıl sürmesi üzerinde duruluyor. Bir yıl sonra ise normal fatura uygulamasına geçilecek.
GENÇLERE TELEFONDA ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?
Öte yandan gençlere yönelik telefon ve tabletlerde ÖTV'nin bir defaya mahsus kaldırılabileceği iddia edilmiş, bu kapsamda da bazı çalışmalar yapıldığı belirtilmişti.
BAKANLIK ÖTV'SİZ TELEFON VE TABLET İDDİALARINI YALANLADI
Hazine ve Maliye Bakanlığının, "telefon ve tabletlerden ÖTV alınmamasına" ilişkin bir çalışmasının bulunmadığı öğrenildi.
Kamuoyunda gündeme gelen haberlerde, bir defaya mahsus olmak üzere gençlerin aldıkları telefon ve tablet bilgisayarların ÖTV'siz satılmasına yönelik bir düzenleme hazırlığı olduğu iddiaları yer aldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, Bakanlığın gündeminde bu yönde bir çalışma bulunmuyor.
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