İBB yalanlarına şehidi alet etti! Bakanlık belgeleriyle gerçeği ortaya çıkardı: Kamuda işe giremedi CHP işe alıp örtüledi!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP yönetimindeki İBB'nin terör iltisaklı kişileri nasıl işe soktuğunu belgeleriyle kamuoyuna açıkladı. Yaşananlar sonrası panik yapan İBB yönetimi, "Şehit yakınına terörist dediler" diyerek algı operasyonuna girişti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, personelin kimlik kartı ve şehidin mezarının görsellerini paylaştı. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'dan Ongun'un algısına yanıt gecikmedi. Ersoy, Mehmet Kılıç'ın 2016 yılında Diyarbakır'da düzenlenen bombalı saldırıda şehit olduğunu, İBB personeli Muharrem Kılıç'ın ise, 2014'te PKK'nın kırsal kadrosuna katıldığını ve 2017'de PKK'nın şehir yapılanması YPS'de yakalanan kardeşi olduğunu açıkladı. Terör iltisaklı zanlının kamuda işe girmek için de başvuruda bulunduğu sicili nedeniyle bu talebinin reddedildiği ve İBB tarafından işe sokulduğu ortaya çıktı.
Belediyelerle ilgili terör soruşturmalarına yönelik basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görevli bazı isimleri açıkladı.
İBB'de çalışan ve terör örgütüyle ilişkisi olduğu iddia edilen isimleri paylaşarak, "Fikri Karabulut, 2014'te PKK-KCK kırsala katılmış. Ömer Keleş, Nuri Çiçek; İbrahim Doğan, Muharrem Kılıç. Bunlar kim? Dağdakiler... Bunlar sadece bir kısmı. Biz o zaman görevimizi yapmayalım, işe gitmeyelim. HDP ile anlaşılsın biz de aval aval bakalım! O zaman biz ahmak oluruz, görevimizi istismar etmiş oluruz. Mazlum Şimşek, kardeşi Selim Şimşek 2014'te PKK'ya katıldı." dedi.
İBB'DEN "TERÖRİST DEDİKLERİ ŞEHİT KARDEŞİ" PROVOKASYONU
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun, açıklama sonrasında Twitter hesabından algı operasyonuna girişti.
Ongun paylaşımında, "Süleyman Soylu'nun 'PKK'nın dağ kadrosundan ama İBB'de itfaiyeci' dediği Muharrem Kılıç şehit kardeşidir. Hatta, Soylu'nun bizzat kendisi aileye taziyeye gitmiştir. Şehidimize tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün sözün bittiği yere geldiğimizi de gördük. Allah affetsin." ifadelerini kullandı.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: "YALANLARINIZI KAPATMAK İÇİN ŞEHİTLİĞİ BİLE İSTİSMAR EDECEK KADAR ONURSUZ DAVRANIYORSUNUZ"
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Ongun öncülüğündeki İBB'nin provokasyonuna ilişkin açıklama yaptı.
Ersoy, Mehmet Kılıç'ın 2016 yılında Diyarbakır'da düzenlenen bombalı saldırıda şehit olduğunu, İBB personeli Muharrem Kılıç'ın ise, 2014'te PKK'nın kırsal kadrosuna katıldığını ve 2017'de PKK'nın şehir yapılanması YPS'de yakalanan kardeşi olduğunu vurguladı.
Zanlının 2018 yılında şehit yakını kontenjanından memur olmak istediği fakat güvenlik soruşturmasında reddedildiği ortaya çıktı.
Ersoy, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Yalanlarınızı kapatmak için şehitliği bile istismar edecek kadar onursuz davranıyorsunuz. Muharrem Kılıç; 2016'da Diyarbakır'da bombalı saldırıda şehit olan Mehmet Kılıç'ın 2014'te PKK'nın kırsal kadrosuna katılırken,2017'de PKK'nın şehir yapılanması YPS'de yakalanan kardeşidir.
2018'de şehit yakını kontenjanından memur olmak istemiş ancak güvenlik soruşturması olumsuz olduğundan reddedilmiştir.O haktan kardeşi faydalanmıştır.Siz ise devletin memuriyete almadığı kişiyi 2021 yılında belediyeye itfaiye eri yaptınız.Bunca rezaletten sonra konuşmaya utanın."
"ŞEHİT YAKINI KAMUDA İŞE GİREMEDİ, SİZ ALDINIZ ÖRTÜLEDİNİZ UTAN"
İçişleri Bakanlığı Bakan Müşaviri Burak Gültekin ise Ongun'a şu ifadelerle yanıt verdi:
"Yine yalanınla yakalandın Murat. Tıpkı İsviçre'de kayak tatilinde İstanbul'daymış gibi tweet atarken yakalandığın gibi Tam da bahsettiğimiz suistimali yaparken 2016'da Diyarbakır'da bombalı saldırıda ölen aşçı Mehmet Kılıç'ın kardeşi Muharrem Kılıç kim
2014'te, PKK'ya kırsala katılırken yakalandı. Kardeşinin öldüğü saldırıdan 1 yıl sonra 2017'de PKK şehir yapılanması YPS'de yakalandı.
Terör mağduru yakınlığından dolayı 2018'de memur olmak için başvuruda bulundu, güvenlik soruşturmasında terör örgütünün kırsal yapılanmasında kaydı çıktığı için başvurusu reddedildi. Şehit yakınlığından dolayı giremedi Siz aldınız, örtülediniz… Tam da bunu söylüyoruz Utan"
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