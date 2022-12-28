İBB yalanlarına şehidi alet etti! Bakanlık belgeleriyle gerçeği ortaya çıkardı: Kamuda işe giremedi CHP işe alıp örtüledi!

Belediyelerle ilgili terör soruşturmalarına yönelik basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde (İBB) görevli bazı isimleri açıkladı.

İBB'de çalışan ve terör örgütüyle ilişkisi olduğu iddia edilen isimleri paylaşarak, "Fikri Karabulut, 2014'te PKK-KCK kırsala katılmış. Ömer Keleş, Nuri Çiçek; İbrahim Doğan, Muharrem Kılıç. Bunlar kim? Dağdakiler... Bunlar sadece bir kısmı. Biz o zaman görevimizi yapmayalım, işe gitmeyelim. HDP ile anlaşılsın biz de aval aval bakalım! O zaman biz ahmak oluruz, görevimizi istismar etmiş oluruz. Mazlum Şimşek, kardeşi Selim Şimşek 2014'te PKK'ya katıldı." dedi.